Le jardin des oiseaux. Un regard antispéciste sur le vivant

"Je ne suis pas antispéciste. C'est le mot antispéciste qui est venu se poser, un jour, sur ce que je suis depuis toujours". L'antispéciste considère que toutes les espèces se valent et que chacune est parfaite en son genre. Les humains ont certes des qualités, mais les autres animaux en ont tout autant, bien qu'elles soient différentes. L'homme a une pensée réflexive et une grande capacité d'analyse, mais l'oiseau voit en quadrichromie, ce que l'homme est bien incapable de faire. De là découle toute une philosophie de vie. Le point de vue avec lequel on regarde un être vivant et la place qu'on lui donne modifient forcément le comportement qu'on va avoir avec lui. Dans ce livre, Jean-Louis Lovisa présente plus de 70 espèces qu'il observe au fil des saisons dans son jardin : insectes, papillons, libellules, oiseaux et petits mammifères.