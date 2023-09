Space Boy Tome 11

Nous y sommes. L'accident dans le système Aquarii Beta que le PPC a enterré. Oliver est face à l'une des décisions les plus importantes de sa vie : continuer ou non la mission de ses parents. De ses ancêtres. Du PPC. Les événements tragiques autour de lui vont le forcer à grandir prématurément. Notre héros se retrouve seul face à un ennemi extraterrestre avec des pouvoirs mystiques, capable de sonder et attaquer son esprit. Space Boy peut-il le vaincre ? Quels autres secrets le PPC essaye-t-il de cacher ? Oliver est-il réellement bloqué, seul, à la dérive ? Comment lutter contre le Néant qui l'entoure ?