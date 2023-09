Adam et Eve. La Genèse

Que la lumière soit. Au commencement, il y avait les ténèbres, puis Dieu créa en six jours un univers resplendissant de beauté où toute chose avait sa place : les animaux, les végétaux, le ciel, les étoiles et... Adam, le premier homme qu'il conçut à son image. Bientôt, Dieu donna à Adam une compagne, Eve, et tous deux goûtèrent aux joies de l'Eden. Mais Eve succombe à la tentation du serpent. En voulant avoir accès au Savoir, elle mange le fruit défendu. Par ce geste, elle enfreint les règles édictées par Dieu et provoque son courroux vengeur. L'homme se retrouve alors à devoir gagner son pain à la sueur de son front et la femme à enfanter dans la douleur. Chassés du paradis par l'archange Michel, Adam et Eve seront les premiers hommes à peupler la Terre en portant le fardeau du péché originel... " La Sagesse des mythes, contes et légendes " se penche sur le mythe fondateur d'entre tous, celui de la Genèse et des premiers hommes selon la Bible.