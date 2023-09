La dynastie des Cratos. Tome 1, Le Prieur. Le pouvoir refusé

Antoine, prieur de Crato (1531-1595), figure historique unique et attachante de la Renaissance finissante, se croyait libre de choisir son destin. Mais c'était sans compter la vindicte de son oncle, le cardinal Henri de Portugal. Car c'était bien sa famille, son sang même, qui constituait le plus féroce et intime ennemi d'Antoine. Pourtant, en ce monde où la place de chacun était déterminée par sa naissance et sa religion, son sang mêlé était sa seule chance aussi. Aux yeux d'Henri, la naissance entachée de ce neveu le condamnait à le servir au sein de l'Eglise. Mais Antoine se sentait homme et prince : il avait fait son choix. Pour Henri, il fallait dès lors l'éliminer. En cette fin d'âge d'or, le Portugal des grandes découvertes s'apprête à s'abîmer dans le sang de la dernière Reconquista achevée à Alcacer-Quivir. Le renversement des équilibres rend alors possible le destin extraordinaire d'Antoine, celui de sa lutte acharnée pour gagner son identité légitime et pour sauver le Portugal. Saura-t-il échapper à ses ennemis ?