Changer, oui c'est possible. Travailler ses forces, accepter ses limites

Si vous souffrez de dépression, de crises d'angoisse, de stress, de surpoids, de phobies ou d'addictions, vous apprendrez ici les meilleures techniques et stratégies reconnues scientifiquement pour vaincre ou soulager vos difficultés. Martin Seligman est le chef de file d'un courant innovant de la psychologie contemporaine : la psychologie positive, qui se concentre sur comment rendre les gens heureux. Selon le célèbre chercheur, pour amorcer un changement réel et positif dans nos vies, il est essentiel de mieux nous connaître, d'accepter nos limites et de prendre la responsabilité de ce que nous pouvons changer. Un livre qui restaure notre confiance en nous et notre aptitude au bonheur.