Et nos yeux doivent accueillir l'aurore

En 1968, Ann Drayton et Georgette George sont colocataires à l'université. Ann vient d'une famille fortunée qu'elle déteste et vit son engagement politique avec romantisme. Georgette, issue d'un milieu pauvre, voit la faculté comme une occasion inespérée de changer de vie. Une amitié paradoxale unit les deux jeunes filles jusqu'à ce qu'une violente dispute les sépare. Des années plus tard. Georgette retrouve la trace de son ancienne amie à la lecture d'un fait divers : elle est condamnée à la prison à perpétuité pour meurtre. Ce drame fait resurgir le passé, les espoirs ainsi que les désillusions politiques et intimes. Georgette réalise combien la rencontre avec cette femme complexe et charismatique a influencé toute son existence. "Je n'ai jamais cessé de penser à elle" , confie-t-elle. Un formidable roman, un livre passionnant d'une intelligence qui combine mélancolie et mordant. Raphaëlle Leyris, Le Monde. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sylvie Schneiter.