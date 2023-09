Ernest et Célestine : Au bonheur des souris

Tout commença un dimanche de fête avec un ciel bleu vif, un vent d'automne et... une Célestine en colère. Après une dispute avec Ernest, Célestine dédice de s'installer dans le monde des souris, chez ses amis Charlotte et Oscar. "Les souris avec les souris, les ours avec les ours ! ". Il paraît que tout marche mieux comme ça. Eh bien allons voir...