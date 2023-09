Etre Français

"Je vis une nouvelle naissance, j'ai une nouvelle mère, la France. Comment ne pas considérer ainsi la terre qui m'a protégé, qui m'a offert la liberté de m'exprimer, qui m'a sauvé de la tyrannie et qui m'a donné ce cadeau, la citoyenneté ? Du fait de la situation sanitaire, la cérémonie prévue à l'occasion de la remise de la carte d'identité a été annulée. Qu'importe, j'ai fait ma propre cérémonie avec mes amis. Certains sont nés ici, d'autres ailleurs. Nous sommes tous allés manger un couscous, le plat préféré des Français. Nous avons trinqué avec du vin italien, et écouté Rachid Taha et Barbara. Voilà la France que j'aime". Dans ce récit, à la fois politique et poétique, Omar Youssef Souleimane, arrivé de Syrie en 2012 et citoyen français depuis 2022, revient sur son parcours semé d'embûches et de solitude tout en racontant son attachement charnel et littéraire pour son nouveau pays.