Anilmaux énigmatiques. La vie secrète des animaux les plus impressionnants

Ainsi, savez-vous que le venin de certaines araignées pourrait constituer un vaccin contre l'épilepsie ? que le loup joue un rôle majeur dans l'équilibre des forêts ? que la pieuvre est capable de construire de véritables cités sous-marines ? que la lamproie possède une intelligence qui aide les scientifiques dans leurs recherches sur le cerveau humain ? Ce livre met en lumière les formidables - et souvent peu connus - pouvoirs de ces animaux qui nous effraient tant et dont la dangerosité relève le plus souvent du mythe. Il apporte un éclairage inédit sur leur mode de vie, leurs propriétés physiques, leur histoire légendaire et surtout leur importance cruciale dans les écosystèmes.