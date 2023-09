C'est décidé, je m'épouse !

Nous passons une grande partie de notre existence à nous faire des reproches et à chercher dans le regard de l'autre une reconnaissance que nous seuls sommes capables de nous donner. Et si nous cessions enfin de nous gâcher la vie avec nos critiques intérieures et faisions définitivement la paix avec nous-même en nous acceptant pleinement ? Sur le modèle de l'engagement amoureux, Nathalie Lefèvre nous propose de faire alliance avec ce que nous sommes. De la première rencontre à la scène de ménage en passant par les fiançailles et le mariage, elle montre pas à pas, et grâce à de nombreux exercices, comment nous apprivoiser, nous accepter et nous aimer... pour le meilleur et pour le pire !