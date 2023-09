" Mémento d'agronomie " comporte 25 fiches présentant de façon très synthétique (tableaux, figures) les informations essentielles, sous forme brute. Ces 25 fiches se répartissent en 4 grandes parties traitant respectivement des caractéristiques du sol, des conditions de croissance et de développement des plantes, de la transition agroécologique des systèmes et des plantes de service et de l'érosion des sols. Chaque fiche s'achève par deux rubriques : " Pour aller plus loin " (questions) et " Le saviez-vous ? " (anecdote/curiosité autour du thème de la fiche). Et enfin, le " Mémento d'agronomie " se termine par une 5e partie proposant cinq exercices (avec corrigé) permettant une approche globale et chiffrée de certaines notions autour des systèmes agronomiques. Ce mémento sera un précieux aide-mémoire dans lequel vous trouverez l'essentiel des notions d'agronomie. Vous pourrez également vous référer au " Petit précis d'agronomie " des mêmes auteurs en fonction de ce que vous recherchez : soit une information précise et ciblée, soit mieux comprendre un phénomène agronomique dans sa globalité. Partie 1 : Le sol Partie 2 : Les plantes Partie 3 : Vers la transition agroécologique des systèmes Partie 4 : Plantes de service et érosion Partie 5 : Exercices récapitulatifs