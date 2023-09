Les Légendaires Stories Tome 4 : Shyska et la source élémentaire

En des temps troubles où se mêlent tensions et catastrophes naturelles, le roi elfe de Karakis est affaibli par les émeutes et les conspirations. Son intendante, Sohja, confie alors sa première mission d'elfe élémentaire à Shyska, nouvellement élue : enquêter sur les cataclysmes qui menacent Astria. Shyska et ses amis vont se retrouver dans un engrenage où se joue tout l'équilibre du monde...