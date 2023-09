Une nouvelle aube se lève pour Heltia de Cytari, tandis que le Continent secoue sa torpeur. Réfugiée à la cour de Breniam en tant qu'Hippolyte de Carnaïm, héritière royale, la Neighian pèse ses options. Toutes sont fragiles, pavées d'intrigues et d'affrontements sans grâce ni retour. D'un côté, se résigner et vivre avec sa colère, de l'autre crier vengeance, pour le Continent, pour les yeux de Melion, pour elle-même. A-t-elle encore le choix ? Pendant ce temps, le Nouvel Ordre continue de bouleverser le Continent, après le coup d'Etat qui a jeté bas le Conseil de l'Union. A sa tête, un poète et un meneur immortel, deux idéalistes radicaux qui oeuvrent pour un monde neuf. Entre Hippolyte de Carnaïm, éclatante championne qui se lève à l'Est, et le nouveau départ promis par le Nouvel Ordre, où ira désormais l'allégeance des peuples ? Depuis le palais d'Olea, Heltia contemple un horizon tout à la fois sombre et épique, annonçant l'avènement du dernier Héraut des Fées et le soulèvement des Neighians renégats. Une ultime aurore qui trace une ligne sanglante entre obscurité et Lumière. Louise Jouveshomme partage son temps entre des études de sciences naturelles, de sciences politiques, le sport, l'écriture et la musique. Depuis qu'elle a commencé à écrire, elle joue avec des personnages et des scénarios qui n'en font qu'à leur tête. Série en 2 tomes : Neighian tome 1, février 2023 Neighian tome 2, septembre 2023