365 jours mangas & animés. Toutes les dates-clés !

Toutes les dates et les événements marquants de l'histoire du manga et de l'animation japonaise. Jour après jour, redécouvrez vos séries préférées et leurs créateurs au fil de nos catégories d'informations et d'anecdotes. L'éphéméride est un moyen ludique de lancer votre journée tout en devenant incollable sur le monde du manga et de l'animation japonaise ! Bonne année à tous !