Petit Futé Aveyron. Edition 2024

Ce département aux multiples facettes ne manquera pas de satisfaire sportifs et amoureux de la nature. Non loin des monts de l'Aubrac s'étendent les plaines et les lacs de la région du Lévézou et le plateau du Larzac. Entre les gorges du Tarn et l'impressionnant viaduc de Millau, l'environnement aveyronnais est aménagé avec la folie des grandeurs. C'est aussi une conséquence de son histoire, car le département a été très influencé par l'époque médiévale, comme l'illustre la belle ville de Conques, patrimoine mondial de l'UNESCO. Les spécialités culinaires comme le fromage de Roquefort ou le vin de Marcillac, nationalement reconnues, sont aussi un immanquable, même si certaines comme le tripou ou l'aligot nécessitent un estomac averti !