L'âme soeur. Natalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler

On ne connaît pas Natalie Bauer-Lechner. Et pour cause : le nom de cette talentueuse altiste a été effacé par l'entourage de Gustav Mahler. Avant-gardiste, membre d'un quatuor de femmes réputé, c'est aussi elle qui, la première, a cru en lui, a recueilli ses confidences jusqu'à son mariage, a lu ses compositions... Elle fut son âme soeur dans une Vienne aux codes étouffants, ivre d'art et de musique. Evelyne Bloch-Dano nous emmène à la rencontre de trois personnages, un génie, une artiste et une ville, dans une époque euphorique et impitoyable que balaya la Première Guerre mondiale. Le récit d'une intimité hors normes qui a le souffle d'un roman.