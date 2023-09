Comptabilité et audit DSCG 4 . Manuel et applications, Edition 2023-2024

Le manuel de Comptabilité et audit a été conçu pour préparer l'épreuve n°4 du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), grade Master (M). Il comprend 18 chapitres, conformément au nouveau programme où l'on distingue quatre domaines : - les opérations de restructuration ; - les normes comptables internationales ; - les comptes de groupe ; - l'audit. Chacun des problèmes comptables fait l'objet d'explications approfondies : - mentionnant les sources légales et réglementaires (Code de commerce, PCG, IFRS) ; - assorties d'encadrés sur les normes en relation avec la question traitée ; - illustrées d'exemples, montrant le jeu des comptes et, s'il y a lieu, l'incidence fiscale. Le droit comptable, au sens le plus large, est en permanente évolution. Cette édition intègre donc la dernière version du Plan comptable général, des IFRS, des normes professionnelles des experts-comptables, des normes d'exercice professionnel des commissaires aux comptes et des codes de déontologie. Un nouveau développement sur l'information en matière de durabilité permet enfin d'aborder les dernières évolutions de la doctrine comptable et du cadre normatif de l'UE.