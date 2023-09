Finance DSCG 2. Manuel et applications

Ce manuel de finance a été conçu pour préparer l'épreuve n° 2 du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) grade Master (M). Il comprend 19 chapitres regroupés en quatre parties, conformément à la structure du programme de l'examen. Les notions et contenus dont la connaissance est requise à l'examen, sont tous développés de manière approfondie et avec un souci pédagogique constant. Les concepts fondamentaux et les outils sont illustrés de nombreux exemples, le plus souvent tirés de la réalité. L'architecture des chapitres est la suivante : - un chapeau introduisant le chapitre concerné (présentation rapide des points traités) ; - l'exposé structuré de l'un des thèmes du programme ; - des exercices d'entraînement Certains chapitres sont complétés par une rubrique Excel en Pratique, qui présente les principales fonctions financières d'Excel et leurs modalités de mise en oeuvre. Ce manuel présente des exercices et des études de cas, tous corrigés, classés en trois niveaux de difficultés. Sur le site : Tous les fichiers Excel qui accompagnent le manuel de cours et les corrigés des exercices.