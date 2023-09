Pratiquer l'EFT. Apprenez à libérer vos émotions grâce à l'Emotional Freedom Techniques

L'Emotional Freedom Techniques est une technique de libération émotionnelle qui utilise des tapotements doux et légers sur des points spécifiques du corps, tout en se concentrant sur des pensées et des émotions. Dans cet ouvrage, vous trouverez une approche claire et accessible pour maîtriser cette méthode. A travers des explications détaillées, des démonstrations de séances et des exercices pratiques, vous serez guidé.e.s pas à pas pour intégrer et appliquer l'EFT au quotidien. Comprenez et calmez vos émotions, puis transformez-les en énergie positive ; Faites évoluer une situation émotionnelle au travers de 4 circuits : l'apaisement, les nouvelles possibilités, le renouveau et les messages positifs ; Réduisez ainsi votre stress et votre anxiété, améliorez votre sommeil, maîtrisez votre peur et votre colère, lâchez prise, cultivez le positif, l'estime de soi et la confiance... Le tout accompagné de techniques complémentaires : le toucher-respirer, la posture anti-stress, la technique du pardon ou encore la stimulation poignets-chevilles.