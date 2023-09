Petit écureuil cherche noisettes. Avec 1 CD audio

L'hiver arrive à grands pas, mais Gaspard et Lilotte, petit couple d'écureuils, se désespèrent... Ils n'ont aucune provision pour tenir toute la saison ! Le petit écureuil prend alors les choses en main et, avec l'aide de Méli-Mélo le corbeau, va voir Dame Grenouille la fée météo. Elle leur indique alors quels chemins prendre, mais aussi les dangers qui y rôdent... Entre album et premier documentaire, les "Contes de la nature" sensibilisent les enfants aux merveilles de la nature avec : - Un CD contenant le conte lu et des sons naturels enregistrés (animaux, vents, pluie etc.). - Une relaxation pour clore l'histoire en douceur. - Une fiche numérique pour les parents avec des activités pour poursuivre l'éveil des enfants à la nature.