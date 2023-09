Pluie de roses. Les plus beaux miracles de Thérèse de Lisieux

" Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre " : c'est bien ce que fait Thérèse ! Parmi les dizaines de milliers de témoignages arrivés depuis sa mort au carmel de Lisieux, Camille Burette, jeune archiviste passionnée, a sélectionné les plus beaux et les plus signifiants. De la guérison d'Edith Piaf à la conversion de Grégory Turpin, des champs de bataille de la guerre 14-18 aux missions du bout du monde, en passant par les familles d'aujourd'hui, Thérèse ne cesse de répondre à ceux qui l'invoquent, et parfois de manière spectaculaire. Avec un but : " Aimer Jésus et le faire aimer. "