Le péché d'écarlate

Auvergne au début du XXe siècle, tout destinait Georges Juradieu à une existence heureuse : beauté, intelligence, richesse. Lorsque, enfant, il assiste à l'assassinat de son père et à la méchanceté humaine qui s'en suivra, il s'appliquera à se construire une carapace cynique, violente et méchante pour le reste de sa vie. Jusqu'à ce qu'un événement le laisse aveugle et défiguré. Du fond de la nuit, lentement, il prend conscience que la gentillesse existe aussi. Et peut-être l'amour de Lucie l'y aidera...