Michel Chabran cuisine et Nationale 7

L'itinéraire savoureux d'un cuisinier étoilé en bordure de la mythique Nationale 7 Sous le climat idéal de la Drôme, non loin de Lyon et aux portes de la Provence, à Pont-de-l'Isère exactement, en plein sur le 45e parallèle, Michel Chabran a transformé le bistrot familial en un restaurant renommé où une clientèle de gourmets a pris l'habitude de s'arrêter en descendant sur la Côte. Le relais fréquenté par les routiers qui s'y sentaient chez eux, halte appréciée par les touristes en route vers le Midi, est devenu une étape prisée par toutes sortes de célébrités du cinéma, du showbiz et du sport, et quelques têtes couronnées. La convivialité de la maison, la générosité de sa table et la qualité des produits d'un territoire béni ne se sont jamais démenties. Bien au contraire, Michel Chabran a su valoriser les ingrédients qui avaient assis sa réputation. A force d'observer des bagnoles splendides et de rencontrer des personnages fascinants, le Drômois a vu l'horizon de la Nationale 7 s'élargir. Curieux, plein d'appétit, il a affiné son expérience gastronomique, développé son talent de chef à l'international, et il a pris goût au rallye automobile, sans pour autant quitter des yeux ses repères. Son intuition, sa cuisine et son audace d'entrepreneur, alliées aux bonnes cartes qu'il avait en main, ont fait de l'itinéraire de Michel Chabran une aventure aussi revigorante qu'inspirante.