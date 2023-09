Alva dans la nuit

Un périple haletant au pays des merveilles hivernales. Nous sommes au coeur de l'hiver. Alva, une orpheline, vit en marge de la société. Elle survit dans les faubourgs ternes d'une ville scandinave en tant que cambrioleuse, grâce à ses talents exceptionnels pour grimper le long des édifices. Durant un casse avec ses deux associés, Morten et Mini, dans un immeuble où ils dérobent des pièces d'or dans l'appartement d'un vieil homme, elle libère par mégarde, Sidsel, une sorcière de 2m10 qui possède la faculté de cracher des pépites d'or. L'affaire finit mal. Sidsel tue brutalement Morten et le vieil homme, alors que Mini s'échappe de justesse. Alva grimpe sur le toit où Sidsel l'attend. La sorcière ne tue pas la jeune fille, car elle reconnaît quelque chose en elle : une parenté ancestrale qui lie la sorcière à une tribu, le Peuple des Nuages. Mais épargner la vie d'Alva a un prix. Un prix qu'elle devra payer à l'avenir. Alva retrouve Mini avant de partir vers le Nord en quête de réponses sur ses origines. A leurs trousses, les Artisans, un groupe de mercenaires à la solde de Falk, le cruel propriétaire d'une entreprise pharmaceutique sur le déclin, prêt à tout pour exploiter les pouvoirs d'une magie ancestrale. Aksel Studsgarth et Daniel Hansen, deux auteurs scandinaves issus du comics, du cinéma et du jeu vidéo, nous proposent un thriller fantastique teinté de mythologie nordique de plus de 200 pages qui nous emporte dans une aventure bourrée de péripéties et d'invention au coeur de contrées enneigées où se mêlent magie ancestrale et soif de l'or. Un récit aussi captivant qu'original avec des protagonistes attachants. Une pure pépite à ne pas manquer !