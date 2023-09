La mesure du temps

"Ensuite il a jeté à la mer toutes les horloges, ne pensant pas du tout perdre un temps précieux. Il effaçait le temps afin de se rendre propice un voyage contre le temps." Umberto Eco Le temps est immanent, pérenne. L'être humain a pensé le mesurer, le maîtriser en années, jours, heures et même nanosecondes. Il l'a contraint dans des sabliers, des horloges et jusque dans ses agendas. Mais le Temps reste le maître : c'est lui qui a toujours le dessus alors que nous lui restons soumis, dépendants. Dans cette nouvelle, l'écrivain aborde le Temps, le conteste, l'interroge. Et se réconcilie avec lui... A travers une discussion philosophique entre un homme et le Temps, Jean Sans Terre explore ainsi un thème universel - l'angoisse de l'homme confronté au temps qui passe – et entraîne les lecteurs dans sa réflexion.