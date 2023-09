Bistrot coréen. La cuisine des pocha

Le pocha, contraction de pojangmacha en coréen, est un type de restaurant de rue représentatif de la Corée. C'est une gargote ambulante hyper conviviale, dans laquelle on peut y consommer toutes sortes de plats délicieux. Ce livre vous propose de découvrir une cinquantaine de recettes, les ingrédients incontournables et toutes les techniques de cuisson pour que vous deveniez vous-même un spécialiste de la cuisine des pocha. Dans ce livre : - un panorama du matériel et des ingrédients indispensables ; - 50 recettes et des pas à pas techniques ; - l'expérience et les conseils de Su Hyun, spécialiste de cette cuisine et cheffe du restaurant potcha 5.