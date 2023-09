Objectif bonheur Tome 1

Le monde souffre d'une épidémie. Une épidémie de tristesse. Mais rassurez-vous : Objectif Bonheur a la solution. Lorsque Seb est sélectionné pour participer à un projet destiné à enrayer le mal-être adolescent, il tient enfin l'occasion de faire ses preuves. Mais son rapprochement avec l'énigmatique Finn n'était pas inscrit au programme. Les épreuves auxquelles sont soumis les participants deviennent de plus en plus inquiétantes au fil des jours. Ensemble, les deux jeunes gens commencent à s'interroger sur le but réel de l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Qu'attendent vraiment les responsables d'Objectif Bonheur ? Seb et Finn s'en sortiront-ils indemnes ?