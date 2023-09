Star Wars Hidden Empire Tome 3

L'Aube Ecarlate de Qi'ra se dresse contre l'Empire Galactique. Mais Dark Vador et l'Empereur ont décidé de mettre un point final à ce conflit. Qi'ra envoie toutes ses forces contre les Sith, mais ce ne sera probablement pas suffisant pour anéantir l'Empire. Mais si un Sith lui venait en aide, peut-être que ses plans pourraient aboutir... Les comics Star Wars se déroulant entre L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi sont proposés dans de copieux volumes depuis le début de War of the Bounty Hunters. Les lecteurs ont ainsi retrouvé Qi'ra, incarnée par Emilia "Daenerys" Clarke dans Solo : A Star Wars story. L'histoire de l'anti-héroïne se mêle ainsi à celles de Luke, Leia ou Dark Vador et se poursuit depuis, dans Crimson Reign et Hidden Empire qui se terminera au T04.