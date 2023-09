Star Wars Tome 5 : Rebelles & renégats

Les Rebelles ont besoin d'une nouvelle base mais avec l'Empire Galactique à leurs trousses, il leur est difficile de s'installer sans être repérés. Les héros de l'Alliance vont donc créer des diversions afin de brouiller les pistes. Ainsi, Leia et Han partent en duo sur une planète en proie à la pègre, Chewbacca fait équipe avec C-3PO sur une planète isolée, tandis que Luke s'envole seul vers un lieu désertique. Chacune de ces missions est cruciale. Bien évidemment, aucune ne va se passer comme prévu. L'Empire est prêt pour sa contre-attaque. Réédition en un seul volume dans la collection STAR WARS DELUXE des deux derniers tomes (les 12 et 13) de la série Star Wars de 2015, initialement publiée dans la collection 100% STAR WARS. Les lecteurs retrouvent avec ces 5 albums, l'intégralité de la prestation de Greg Pak (Planète Hulk) et Phil Noto (Cable) sur cette série qui se déroule entre les films Un nouvel espoir et L'Empire Contre-Attaque. D'autres aventures de Star Wars et Dark Vador, qui ont lieu après L'Empire Contre-Attaque ont été lancées en 2020. Notons que Greg Pak est le scénariste de la série Dark Vador de 2020.