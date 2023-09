L'intelligence collective. Pivot de la réussite éducative, sociale et environnementale dans nos sociétés vivantes

Dans cet ouvrage, nous abordons le concept d' "intelligence collective" et ses différentes formes de manifestations dans divers compartiments de nos vies. Il n'est donc pas une compilation de théories ou un catalogue de poésies. Pour autant, son contenu illustré nous évite de plonger dans un enfermement idéologique à travers deux objectifs principaux. Le premier objectif vise, d'une part, à montrer la portée multisectorielle du concept d'intelligence collective et, d'autre part, à essayer d'apporter une clarification sémantique aussi complexe que polysémique dont cette expression regorge. Le second objectif interpelle les milieux scientifiques et la communauté des chercheurs à travailler en profondeur la dimension conceptuelle de l'intelligence collective et d'analyser ses apports et ses axes de progrès. Auparavant enseignant dans la discipline Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales dans les lycées de la région parisienne, puis dans le cycle supérieur en BTS de la filière Services et Prestations Sanitaire et Sociale (SP3S), Simon Joseph NDI MENA occupe actuellement les fonctions de conseiller en Orientation et Insertion professionnelle, ainsi que Chargé de projet et Copilote dans le dispositif PIA-Oraccle (Orientation régionale pour l'accompagnement et le continuum lycéens-étudiants) à l'UPEC (Université de Paris-Est-Créteil). Ont contribué à cet ouvrage Stéphanie Pheng, docteure en Sciences de l'éducation, Aurélie Gros, maire du Coudray-Montceaux (Essonne), le Père Mokpokpo Kosi Agidi, membre du clergé (Faculté de Droit canonique - Institut Catholique de Paris) et Bénédicte Jivan, attachée d'administration (Caisse des dépôts et consignations Paris).