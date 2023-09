L'été aux Suds

Nés dans l'Algérie encore française des années 1950, Didier et Sydney sont des amis d'enfance dont les familles se fréquentent après l'exode de 1962 dans la France gaulliste, en partageant l'étrangeté ressentie par les expatriés d'Afrique du Nord face aux paysages socio-culturels de l'Hexagone. Après les événements de mai 1968 qui marquèrent leur véritable entrée dans la société française, ils se perdent de vue, chacun poursuivant son chemin personnel et idéologique avec comme point commun le même goût de l'observation et de l'écriture porteuse d'émotions. Quelque temps après que Sydney ait quitté Paris pour s'établir à Aix-en-Provence, y écrire et y entamer sa vie de couple, de travail et d'études talmudiques, Sydney reconnaît un jour la voix de Didier débitant des news sur les ondes d'une nouvelle radio locale. Les deux amis pourront-ils se retrouver au coeur de la Provence ? Journaliste dès 1980 au Monde-Dimanche, puis à Libération et à Tribune juive, Richard DARMON s'installe en Israël en 1985. Il travaille à la radio nationale Kol Israël en français, puis il fonde en 1990 l'édition francophone hebdomadaire du Jerusalem Post qu'il dirigera jusqu'en 1996. Il sera ensuite le correspondant en Israël d'Actualité Juive. Depuis 2001, il dirige la rubrique politique du mensuel Israël Magazine et réalise depuis 2020 pour le Studio Qualita le magazine bimensuel Israël au coeur du Moyen-Orient. Il a par ailleurs publié L'Ombre, le Seuil et le Chant (Editions L'Harmattan, Paris, 2008), Souffles de la Terre (Editions Elkana, Jérusalem, 2012) ainsi que D'un exil à l'autre (Editions Lichma, Paris, 2022).