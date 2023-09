The World of Summoning Tome 1

Les invocateurs sont des êtres ayant la capacité de faire apparaître diverses "choses" et créatures en provenance d'autres mondes. C'est d'ailleurs au milieu de ses créatures venues de mondes parallèles qu'a grandi Tokoyo. Ce jeune garçon n'a qu'un seul rêve : devenir lui aussi invocateur ! C'est dans ce but qu'il rejoint l'Académie d'invocation, l'école spécialisée dans cette discipline. Alors qu'il souhaitait vivre la scolarité la plus normale possible, il se retrouve propulsé dans la classe des forces spéciales ! Il semblerait que sous ses airs simplets, Tokoyo dissimule un grand secret qui oblige l'Académie à lui réserver un traitement particulier... Un secret qui pourrait bien bouleverser notre monde... Le nouveau shônen fantastique de Yûki Kodama (BLOOD LAD)