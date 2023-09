La Bible pour les enfants (jaquette blanche). Autour de Jésus

Dans ce beau livre qu'on appelle la Bible, viens découvrir ce que Jésus a dit et fait lorsqu'il est venu sur terre, il y a plus de 2000 ans ! Cette parole vivante, tu l'entendras aujourd'hui encore, notamment à la messe. Dans la première partie, tu verras comment, dès avant sa naissance, on savait qu'il allait venir et ce qui lui arriverait. Tu verras ensuite Jésus guérir, pardonner, et nous montrer de quel amour nous sommes aimés de son Père. Tu comprendras enfin qu'il est chaque jour avec toi et que tu peux répondre à son amour en faisant ce qu'il te demande, pour partager sa joie. 270 dessins, poétiques et fourmillant de détails amusants, viennent ici éclairer cette Bonne Nouvelle.