Ces mots pour changer les esprits. Maîtriser le langage de l'influence, Edition revue et corrigée

Découvrez vos profils de langage et de comportement et maîtrisez le langage d'influence ! Ce grand classique ne va pas seulement vous aider à devenir un meilleur communicateur, il va transformer votre façon de vous comporter et vous permettre de prévenir et d'éviter les problèmes que vous n'auriez pas pu prévoir autrement. Vous gagnerez du temps et arriverez sans stress inutile à vos buts. Shelle Rose Charvet apporte dans cet ouvrage une solution pour que votre langage s'adapte aux personnes qui vous entourent (au travail, avec vos collègues, vos responsables ou vos clients, chez vous avec votre famille). Cette nouvelle édition du Plein Pouvoir des Mots a été totalement révisée et augmentée.