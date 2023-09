Les origines de Rome

Que sait-on des origines de Rome, de cette ville qui allait un jour constituer l'un des plus vastes et des plus durables empires que le monde ait jamais connus ? Cette question est au coeur de la culture occidentale depuis plusieurs siècles. Entre l'étude de la très riche littérature antique sur les commencements de l'Urbs et l'analyse des découvertes archéologiques de ces dernières décennies, Alexandre Grandazzi montre ce qui, dans la légende, relève de l'histoire. Il invite à mieux comprendre ce phénomène majeur que fut, pour l'histoire et la pensée européennes, la naissance de la cité.