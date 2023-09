Un refuge en terre de glace

Lisa et Vik, un couple de macareux moine, s'apprêtent à accueillir leur premier bébé. Mais avant de pondre, ils doivent trouver le parfait refuge pour élever leur tout-petit... Avec l'aide de leur ami Billy, le renard polaire, ils se mettent en quête de leur petit coin de paradis ! Entre album et premier documentaire, les "Contes de la nature" sensibilisent les enfants aux merveilles de la nature avec : - Un CD contenant le conte lu et des sons naturels enregistrés (animaux, vents, pluie etc.). - Une relaxation pour clore l'histoire en douceur. - Une fiche numérique pour les parents avec des activités pour poursuivre l'éveil des enfants à la nature.