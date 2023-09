Emblèmes. Tome 1, Le cercle des géographes

Erèbe d'Aigremort ne quitte jamais son manoir, traumatisé par l'attaque d'une créature de cauchemar pendant son enfance. C'est pourtant son nom qu'une négociante nuptiale soumet à Cécilie, car il est le seul qui corresponde aux critères étranges de la jeune roturière fortunée. Erèbe accepte la proposition d'union et se laisse convaincre de participer aux sélections pour intégrer le Cercle des Géographes, qui organise des expéditions de prestige vers Exotica, une terre peuplée de créatures magiques. Erèbe compte bien y retrouver les racines de son passé alors que Cécilie souhaite profiter de l'escale à La Scientifica, une terre de sciences et de progrès, pour s'échapper du carcan que Naturalia impose aux femmes. Lorsqu'ils découvrent que le véritable enjeu est de ramener la magie d'Exotica à Naturalia, ils se retrouvent pris au piège de complots politiques qui les dépassent. Arpentez un univers infusé de merveilles autant que de noirceur, inspiré des cabinets de curiosités et peuplé de personnages inoubliables, meurtris et faillibles, dans une atmosphère green academia. Ina Siel est une autrice belge. Biologiste moléculaire de formation, elle a abandonné sa blouse blanche pour écrire davantage. Série en 2 tomes