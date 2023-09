Nous sommes l'Apocalypse

- Gidéon le neuvième rencontre Annihilation alors qu'un groupe de jeunes LGBTQ+ affronte des extrémistes prêchant l'Apocalypse dans un monde dévasté. - DIVERSITE : L'auteur est lui-même un homme transgenre sur le spectre autistique. Les voix de ses personnages se répondent et permettent de représenter différentes formes d'ethnicité, de religion, de culture, de handicap, et d'identité sexuelle et de genre. - DES THEMATIQUES QUI RESONNENT DANS L'ACTUALITE : Une analyse profonde du fondamentalisme religieux et des idées extrémistes. L'histoire permet d'explorer le thème fort de la "famille que l'on se crée" . - Véritable page-turner, Nous sommes l'apocalyspe propose une intrigue à plusieurs niveaux, avec des PLOT TWISTS très bien ficelés, mêlant des enjeux planétaires, un monstre qui pourrait tout annihiler et les relations passées qu'il faudrait laisser derrière, sans que ça ne soit jamais le cas. - En cas de succès, à la manière d'Aiden Thomas, Andrew Joseph White serait invité en France à l'occasion de la sortie de son deuxième roman, pour une tournée libraire ainsi qu'un salon. - "Cette histoire d'horreur apocalyptique, gore et très cinématographique, ne se contente pas de mettre en avant des problématiques majeures, des actions rapides et une histoire d'amour intense. Le roman s'engage de manière critique sur les questions de l'impact du colonialisme, du capitalisme, et de la suprématie blanche. Le groupe de résistants dépeint de manière très détaillée la diversité au sein de la communauté LGBTQ+ tout en tenant les idéologies suprémacistes pour responsables de la situation. Une conclusion bien menée et pleine d'espoir clôt l'histoire de manière satisfaisante sans faire de Benji une figure de sauveur. Une flamme glorieuse, féroce et brûlante" - Review Star sur Kirkus Reviews