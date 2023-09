Aux chercheurs de Dieu. Méditations sur la Parole de Dieu comme Divine Présence parmi nous et en nous.

Les articles sont indépendants les uns des autres. On peut donc les lire "dans le désordre", selon son attirance pour tel titre ou en fonction de sa recherche personnelle. Le tout, c'est de connaître mieux, pour en animer sa propre vie, la Parole de Dieu "Esprit et Vie". Nés selon les circonstances de la prédication ou de la catéchèse des jeunes, ils essaient de stimuler à la connaissance, parfois rudimentaire, de la Parole de Dieu, cette "grande inconnue". Le ton est parfois grave ou badin, selon le public auquel il s'adressait à l'origine. le désir de l'auteur consiste en conscience à contribuer à l'enseignement de la "Parole de Dieu", dont il a constaté l'ignorance parfois. Persuadé qu'elle est une "source inépuisable", et "ignorer l'Ecriture, c'est ignorer Jésus-Christ", j'ai voulu "apporter ma pierre" à sa connaissance.