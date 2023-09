39-45, le grand atlas de la Seconde Guerre mondiale. 3e édition

Sur les chemins de la victoire Par l'horreur sans précédent qu'elle a représentée, la Seconde Guerre mondiale a eu un impact immense sur la pensée contemporaine : la découverte du génocide juif disqualifie la croyance en le progrès, héritée des Lumières du XVIIIe siècle. Elle consacre aussi la fin de la prépondérance européenne, ainsi que la domination de l'URSS et des Etats-Unis sur le monde. Lorsqu'il éclate le 1er septembre 1939, à la suite de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, le conflit oppose, de 1939 à 1945, les puissances de l'Axe aux Etats démocratiques de l'Europe occidentale rejoints ensuite par la Chine, l'URSS et les Etats-Unis. Il s'achève par la défaite de l'Allemagne le 8 mai 1945 et celle du Japon le 2 septembre 1945. Publié soixante-quinze ans après la fin du conflit, cet ouvrage encyclopédique propose une histoire militaire concise de la Seconde Guerre mondiale, de la façon la plus impartiale qui soit. Il couvre tous les événements marquants du conflit, dans l'ensemble des théâtres territoriaux. Ecrit par un historien militaire, Ivor Matanle, en collaboration avec l'Imperial War Museum de Londres, cet atlas rassemble une iconographie considérable de 1 500 documents avec notamment des photos d'époque en couleurs et en noir et blanc, des cartes militaires, des objets ayant appartenus aux belligérants, des fac-similés de journaux, des affiches et des documents de propagande.