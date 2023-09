" Histoires composites, suivies de La Poésie malgré tout ", est le dernier ouvrage de Marie José Camazon, projet innovant, mêlant à la fois nouvelles et poésie, ce qui permet au lecteur de s'immerger un peu plus dans sa démarche littéraire singulière. En effet, ce livre est composé de deux parties principales : trois nouvelles constituent la première partie, " Le Harceleur ", " Victorien " et " les Cyclamens de Naples ", chacune d'entre elles évoquant un problème de société récurrent que le lecteur va découvrir par lui-même. " Les Cyclamens de Naples " ouvrent sur le domaine poétique avec " La Source ", dédié à la création artistique et ses mystères, plongeant ainsi le lecteur dans un espace nouveau, parfois totalement méconnu. Bonne lecture au pays de la découverte !