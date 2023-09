L'Islam et sa civilisation. 8e édition

Ouvrage désormais classique, L'Islam et sa civilisation offre une lecture passionnante d'un espace, d'une culture et d'une histoire immenses. André Miquel saisit cette histoire et l'Islam comme un ensemble qui n'est finalement réductible à aucune de ses nations, à aucune de ses époques, mais qui se révèle engagé à son tour dans un grand mouvement, celui du monde dans lequel il s'inscrit. Des origines jusqu'à nos jours, c'est ce monde qui est ici dépeint, dans toute sa diversité et toute sa complexité. Cette édition, à laquelle a collaboré Henry Laurens, en restitue brillamment l'esprit et les caractéristiques à travers une étude précise des faits historiques, des courants culturels et religieux, des paysages géographiques et des structures matérielles de l'Islam.