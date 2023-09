Instagram, YouTube, Pinterest. Se faire connaître, conquérir, fidéliser grâce aux médias sociaux visuels, 2e édition

" Une image vaut mille mots " , cette citation de Confucius est souvent utilisée pour montrer la place de plus en plus grande que les photos et les vidéos prennent dans la communication des entreprises. Ce livre fait le point sur l'intérêt des médias sociaux visuels majeurs (Instagram, YouTube, Pinterest) et vous permet de comprendre comment les utiliser efficacement pour atteindre vos objectifs. A la fois concret et pratique, il offre les clés pour déployer votre présence et créer un contenu visuel efficace avec peu ou pas de budget.