La lune du jour 2024. L'éphéméride incontournable pour comprendre l'influence du ciel au quotidien

Tout au long de l'année 2024, découvrez la position de la Lune dans le zodiaque et son influence sur votre quotidien. Quelle est la meilleure journée pour exprimer vos sentiments ? Quand faire preuve de prudence et de mesure ? Quel est le meilleur moment pour lacher prise et profiter de l'instant présent ? Pour répondre à ces questions, l'astrologue Nathalie Ros vousrévèle chaque jour dans quel signe se trouve la Lune et les aspects astrologiques qui en résultent. Grâce à ce calendrier lunaire 2024, vous apprendrez à mettre à profit les énergies lunaires et à vivre en harmonie avec les astres. Le calendrier lunaire 2024 du compte Instagram à succès @la_lunedujour !