Aether Dreams. Tome 1, Gardienne de l'Ether

Amnésique et perdue au milieu de la nature, Hayden est plus seule que jamais. L'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle portait autour du cou à son réveil dans la forêt. De mystérieuses énergies semblent habiter son pendentif et, au contact de ses émotions, les pierres se mettent à briller, comme si elles prenaient vie. Alors qu'elle tente de s'acclimater tant bien que mal à son nouveau quotidien, Hayden fait la rencontre de Leigh, un jeune homme aussi énigmatique qu'envahissant, qui semble savoir exactement qui elle est. A ses côtés, Hayden se retrouve plongée dans un monde tissé de magie et de dangers dans lequel elle est la peut-être la clé... Jusqu'où sa quête d'identité la mènera-t-elle ?