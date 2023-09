Guide pratique de la séparation. Le regard bienveillant d’une avocate quand flotte un parfum de rupture

Quand l'heure de la séparation a sonné, entre effondre- ment et euphorie, tout se bouscule. Prendre rendez-vous chez un avocat vous semble sûrement aussi angoissant que d'aller chez le dentiste, et le parfum de la rupture, souvent amer, arrive avec son lot d'interrogations : quand partir ? Comment faire face au conflit ? Comment préserver les enfants ? Comment se calcule une pension alimentaire ? Puis-je espérer une prestation compensatoire ? ... Ce livre plein de bienveillance et d'humour vous accompagne de façon simple et pragmatique à travers cette phase difficile. Vous y trouverez 58 fiches pratiques comprenant des conseils relevant autant du savoir-être que du droit. La séparation y est traitée sous ses trois aspects : affectif, pratique et juridique, et selon toutes les situations (mariage, PACS, concubinage ; avec ou sans enfants). Avec un peu d'application, il vous permettra d'éviter certains écueils et d'avancer plus sereinement sur le chemin de la nouvelle vie qui s'offre à vous.