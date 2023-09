Ménopause. Accompagner naturellement le second printemps

Une femme sur deux déclare que la périménopause ou la ménopause a des impacts négatifs sur son quotidien. Que traverse-t-elle lors de ce passage sur les plans physique, mental, émotionnel, professionnel et sociétal ? Comment réconcilier son bien-être et son corps qui change ? Ce guide pratique fait fi des tabous et répond à un manque criant d'information et de sensibilisation sur le sujet pour proposer un accompagnement harmonieux et naturel aux femmes. La naturopathie est un excellent moyen de faire le pont entre le suivi médical conventionnel et l'écoute de son propre corps. Cet ouvrage propose des conseils et des outils pour : améliorer son sommeil et sa digestion délaisser le stress découvrir les bienfaits des plantes se reconnecter à son corps