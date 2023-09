Enseigner la prise de notes. Des stratégies explicites pour s’informer et structurer sa pensée

Comment aider les élèves à développer une prise de notes efficace ? Prendre note de manière efficace est une des clés de la réussite des élèves. Pourtant, ceux-ci sont rarement bien formés à cet effet. Les enseignants ne sont, eux non plus, pas formés à l'enseignement de cette compétence essentielle. Mais pourquoi est-il aujourd'hui indispensable d'avoir une approche systématique d'une formation à la prise de notes ? Quels sont les nouveaux enjeux avec la mise en place de la continuité pédagogique à distance et la difficulté des élèves à être confrontés au travail autonome ? Ce livre contient : - Tous les outils indispensables à la formation à la prise de notes ; - De nombreux scénarios pédagogiques ; - Des exercices à faire avec vos élèves ; - Des scénaros adapté à tous les niveaux et d'autres outils pédagogiques disponibles en lignes.