Dictionnaire de physique

Ce dictionnaire propose la définition de plus de 6500 termes relatifs à la physique : - du vocabulaire de base et aux termes plus spécialisés, - noms d'expériences - biographies de nombreux physiciens. Il inclut plus de 200 figures, de nombreuses précisions historiques et de nombreuses références bibliographiques de qualité, en français ou en anglais, pour le lecteur désirant approfondir sa recherche. Un lexique anglais-français et un index détaillé permettent d'accéder rapidement à l'information souhaitée. Cette 5e édition -entièrement revue- comporte plusieurs centaines de nouveaux termes.