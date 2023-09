Après la perte de son frère, Wolf n'a plus goût à rien. Il a l'impression d'avancer à reculons et se contente de survivre. Sa rencontre avec Babe, un garçon plus âgé au visage d'enfant, qui couche à droite et à gauche en échange d'un toit sur la tête ou d'un repas, va tout changer. Uni par des deuils qu'ils ne parviennent pas à surmonter, ils vont apprendre à se connaître et comprendre que personne ne peut être sauvé s'il ne le souhaite pas.